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Kitchen Nightmares (2007), season 4

Kitchen Nightmares season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Kitchen Nightmares Seasons Season 4
Kitchen Nightmares 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 21 January 2011
Production year 2011
Number of episodes 14
Runtime 14 hours 0 minute
"Kitchen Nightmares" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Кошмары на кухне» Гордон Рамзи посещает испанский ресторан, который испытывает трудности с тех пор, как его основатель и идейный лидер ушел на пенсию. Его дочь и двое взрослых внуков не справляются с бизнесом, ведь один из них – вечно занятой член городского совета, а душа второго просто не лежит к семейному ремеслу. Справившись с этой проблемой, скандальный шеф решает поддержать начинание двух бывших официанток, которые выкупили свой ресторан и изо всех сил стараются поддерживать в нем порядок. Гордону придется перевернуть их взгляды на стандарты кулинарного мастерства.

TV Show rating

7.2
Rate 13 votes
7.5 IMDb

"Kitchen Nightmares" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Spanish Pavillion
Season 4 Episode 1
21 January 2011
Classic American
Season 4 Episode 2
28 January 2011
PJ's Steakhouse
Season 4 Episode 3
4 February 2011
Revisited #1
Season 4 Episode 4
11 February 2011
Grasshopper Also
Season 4 Episode 5
18 February 2011
Davide
Season 4 Episode 6
25 February 2011
Downcity
Season 4 Episode 7
11 March 2011
Revisited #2
Season 4 Episode 8
18 March 2011
Café Tavolini
Season 4 Episode 9
25 March 2011
Kingston Café
Season 4 Episode 10
15 April 2011
La Frite
Season 4 Episode 11
29 April 2011
Capri
Season 4 Episode 12
6 May 2011
Zeke's
Season 4 Episode 13
13 May 2011
Oceana
Season 4 Episode 14
20 May 2011
TV series release schedule
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