В 4 сезоне шоу «Кошмары на кухне» Гордон Рамзи посещает испанский ресторан, который испытывает трудности с тех пор, как его основатель и идейный лидер ушел на пенсию. Его дочь и двое взрослых внуков не справляются с бизнесом, ведь один из них – вечно занятой член городского совета, а душа второго просто не лежит к семейному ремеслу. Справившись с этой проблемой, скандальный шеф решает поддержать начинание двух бывших официанток, которые выкупили свой ресторан и изо всех сил стараются поддерживать в нем порядок. Гордону придется перевернуть их взгляды на стандарты кулинарного мастерства.