В 1 сезоне шоу «Кошмары на кухне» Гордон Рамзи отправляется в Нью-Йорк, а затем в Южную Калифорнию в поисках самых ужасных, непопулярных и неудачных закусочных. Каждое из выбранных им заведений находится на грани разорения. Кого-то подвел дизайн, кого-то – бездарный пиар-менеджер, а кто-то нанял на работу криворукого шеф-повара, неспособного разработать уникальное и вкусное меню «с изюминкой». Гордон утраивает встряску хозяину и поварам ресторана и берет их бизнес в свои руки. У него есть всего неделя, чтобы превратить полный упадок в популярность и народную любовь. Итого: минус одна убогая забегаловка, плюс один высококлассный ресторан в каждом выпуске!