Kitchen Nightmares (2007), season 1

Kitchen Nightmares season 1 poster
Season premiere 19 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
В 1 сезоне шоу «Кошмары на кухне» Гордон Рамзи отправляется в Нью-Йорк, а затем в Южную Калифорнию в поисках самых ужасных, непопулярных и неудачных закусочных. Каждое из выбранных им заведений находится на грани разорения. Кого-то подвел дизайн, кого-то – бездарный пиар-менеджер, а кто-то нанял на работу криворукого шеф-повара, неспособного разработать уникальное и вкусное меню «с изюминкой». Гордон утраивает встряску хозяину и поварам ресторана и берет их бизнес в свои руки. У него есть всего неделя, чтобы превратить полный упадок в популярность и народную любовь. Итого: минус одна убогая забегаловка, плюс один высококлассный ресторан в каждом выпуске!

TV Show rating

7.2
Rate 13 votes
7.5 IMDb

Peter's
Season 1 Episode 1
19 September 2007
Dillons
Season 1 Episode 2
26 September 2007
The Mixing Bowl
Season 1 Episode 3
3 October 2007
Seascape
Season 1 Episode 4
10 October 2007
Olde Stone Mill
Season 1 Episode 5
17 October 2007
Sebastian's
Season 1 Episode 6
7 November 2007
Finn McCool's
Season 1 Episode 7
14 November 2007
Lela's
Season 1 Episode 8
21 November 2007
Campania
Season 1 Episode 9
28 November 2007
Secret Garden
Season 1 Episode 10
12 December 2007
