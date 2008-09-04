Во 2 сезоне шоу «Кошмары на кухне» шеф Рамзи не стесняется в выражениях, когда оказывается на кухне небольшого итальянского ресторанчика. На сей раз, его подопечным становится шеф-повар Алекс Скотт, чье фирменное блюдо – сосиски на чесночном хлебе – напоминает Гордону «пенисы двух пуделей, посыпанные петрушкой». Алекс теряет 1000 фунтов стерлингов в неделю, и Рамзи знает, как исправить эту ситуацию. В первую очередь он заставляет персонал избавиться от лишних запасов продуктов, выкинуть все залежавшиеся ингредиенты и навести на кухне идеальный порядок. Затем он берется за имидж заведения. Впереди его ждет еще немало свершений.