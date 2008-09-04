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Kitchen Nightmares (2007), season 2

Kitchen Nightmares season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Kitchen Nightmares Seasons Season 2
Kitchen Nightmares 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 4 September 2008
Production year 2008
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"Kitchen Nightmares" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Кошмары на кухне» шеф Рамзи не стесняется в выражениях, когда оказывается на кухне небольшого итальянского ресторанчика. На сей раз, его подопечным становится шеф-повар Алекс Скотт, чье фирменное блюдо – сосиски на чесночном хлебе – напоминает Гордону «пенисы двух пуделей, посыпанные петрушкой». Алекс теряет 1000 фунтов стерлингов в неделю, и Рамзи знает, как исправить эту ситуацию. В первую очередь он заставляет персонал избавиться от лишних запасов продуктов, выкинуть все залежавшиеся ингредиенты и навести на кухне идеальный порядок. Затем он берется за имидж заведения. Впереди его ждет еще немало свершений.

TV Show rating

7.2
Rate 13 votes
7.5 IMDb

"Kitchen Nightmares" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Revisited: Gordon Returns
Season 2 Episode 1
4 September 2008
Handlebar
Season 2 Episode 2
11 September 2008
Giuseppi's
Season 2 Episode 3
18 September 2008
Trobiano's
Season 2 Episode 4
25 September 2008
Black Pearl
Season 2 Episode 5
25 September 2008
J Willy's
Season 2 Episode 6
30 October 2008
Hannah & Mason's
Season 2 Episode 7
6 November 2008
Jack's Waterfront
Season 2 Episode 8
6 November 2008
Sabatiello's
Season 2 Episode 9
13 November 2008
Fiesta Sunrise
Season 2 Episode 10
13 November 2008
Sante La Brea
Season 2 Episode 11
20 November 2008
Cafe 36
Season 2 Episode 12
15 January 2009
TV series release schedule
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