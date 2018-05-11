В 3-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» съемки ведутся в преддверии чемпионата мира по робототехнике 2018 года. Легенды Robot combat готовы поставить на карту все, чтобы оказаться в числе участников этого мероприятия. Фаворит боев Йети выйдет на арену против не менее устрашающего робота Знахаря, а Hypershock и Biteforce сразятся друг с другом в самом эпическом поединке сезона. В это время новичкам соревнований придется проявить все свои таланты и скрытые преимущества, чтобы оказаться хотя бы в лонг-листе этого года. Однако некоторые роботы-первогодки превзойдут все ожидания и смогут выйти против действующих чемпионов.