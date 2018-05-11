Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

BattleBots (2015), season 3

BattleBots season 3 poster
Kinoafisha TV Shows BattleBots Seasons Season 3
BattleBots 12+
Original title Season 3. Fight Night
Title Сезон 3
Season premiere 11 May 2018
Production year 2018
Number of episodes 20
Runtime 40 hours 0 minute
"BattleBots" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» съемки ведутся в преддверии чемпионата мира по робототехнике 2018 года. Легенды Robot combat готовы поставить на карту все, чтобы оказаться в числе участников этого мероприятия. Фаворит боев Йети выйдет на арену против не менее устрашающего робота Знахаря, а Hypershock и Biteforce сразятся друг с другом в самом эпическом поединке сезона. В это время новичкам соревнований придется проявить все свои таланты и скрытые преимущества, чтобы оказаться хотя бы в лонг-листе этого года. Однако некоторые роботы-первогодки превзойдут все ожидания и смогут выйти против действующих чемпионов.

TV Show rating

7.7
Rate 13 votes
8 IMDb

BattleBots List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
It's Robot Fighting Time!
Season 3 Episode 1
11 May 2018
Are You Yeti to Rumble?
Season 3 Episode 2
18 May 2018
Everyone Wants to Be the Hotshot
Season 3 Episode 3
25 May 2018
There's No Tapping Out in Battlebots!
Season 3 Episode 4
1 June 2018
Just Keep Spinning
Season 3 Episode 5
8 June 2018
It's a Flippin' Robot Party!
Season 3 Episode 6
15 June 2018
It's Fork Lifting Time!
Season 3 Episode 7
22 June 2018
I'm Here to Kick Some Bot
Season 3 Episode 8
29 June 2018
Ice, Ice, Baby
Season 3 Episode 9
6 July 2018
A Smashing Good Time
Season 3 Episode 10
13 July 2018
The Desperado Tournament
Season 3 Episode 11
3 August 2018
This is Battlebots!
Season 3 Episode 12
10 August 2018
The Rematch
Season 3 Episode 13
17 August 2018
It's Going to Be a Flippin' Blast!
Season 3 Episode 14
24 August 2018
USA vs The World
Season 3 Episode 15
31 August 2018
A Bull in a Bot Shop
Season 3 Episode 16
7 September 2018
Last Chance Rumble
Season 3 Episode 17
14 September 2018
It's Tournament Time
Season 3 Episode 18
21 September 2018
The Tournament
Season 3 Episode 19
28 September 2018
Championship Night
Season 3 Episode 20
5 October 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more