Во 2-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» новое поле для сражений боевых машин сконструировано по принципу гладиаторской арены. После каждого боя ее покинет только один робот, второй же будет буквально уничтожен мощью более сильного и технически оснащенного соперника. На этот раз особое внимание уделяется процессу проектировки и сборки роботов-участников. После недолгого согласования жюри выдвигает единый регламент с требованиями для каждого изобретателя. Механики-любители должны разработать свои модели в строгом соответствии с этим документом. Но вот вооружение и защиту для своего робота каждый волен придумать сам.