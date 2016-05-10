Menu
BattleBots (2015), season 2

BattleBots season 2 poster
BattleBots 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 10 May 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 20 hours 0 minute
"BattleBots" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» новое поле для сражений боевых машин сконструировано по принципу гладиаторской арены. После каждого боя ее покинет только один робот, второй же будет буквально уничтожен мощью более сильного и технически оснащенного соперника. На этот раз особое внимание уделяется процессу проектировки и сборки роботов-участников. После недолгого согласования жюри выдвигает единый регламент с требованиями для каждого изобретателя. Механики-любители должны разработать свои модели в строгом соответствии с этим документом. Но вот вооружение и защиту для своего робота каждый волен придумать сам.

TV Show rating

7.7
Rate 13 votes
8 IMDb

BattleBots List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
BattleBots: The Gears Awaken
Season 2 Episode 1
10 May 2016
Robots Activate: Qualifying Round Begins
Season 2 Episode 2
23 June 2016
There Will Be Bot Blood: The Qualifying Round Concludes
Season 2 Episode 3
30 June 2016
We're Gonna Need a Bigger Bracket: The Round of 32
Season 2 Episode 4
7 July 2016
Shake, Battle and Roll: The Round of 32
Season 2 Episode 5
21 July 2016
The Good, the Bot and the Ugly: The Round of 32 Concludes
Season 2 Episode 6
28 July 2016
Not So Sweet 16: The Round of 16 (1)
Season 2 Episode 7
4 August 2016
Not So Sweet 16: The Round of 16 (2)
Season 2 Episode 8
25 August 2016
Gr8 Expectations: The Quarterfinals
Season 2 Episode 9
1 September 2016
One Shining Bot: The Championship
Season 2 Episode 10
1 September 2016
