В 6-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» боты со всего мира возвращаются на поле битвы, чтобы сразиться в главном турнире по Robot combat. На сей раз соревнование проходит в Городе грехов – легендарном Лас-Вегасе, который привлекает в игру самых отчаянных и азартных участников. Робот Йети возвращается после годичного отсутствия. Расти со своей «мамой» также готов опять выступить перед зрителями, но будет ли его обновленного металлического щита достаточно, чтобы защититься от смертоносного оружия его первого противника? Действие достигает апогея, когда на арену выпускается целый выводок ботов-дебютантов, которым есть чем удивить соперников.