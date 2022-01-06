Menu
BattleBots (2015), season 6

BattleBots season 6 poster
BattleBots 12+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 6 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 19
Runtime 38 hours 0 minute
"BattleBots" season 6 description

В 6-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» боты со всего мира возвращаются на поле битвы, чтобы сразиться в главном турнире по Robot combat. На сей раз соревнование проходит в Городе грехов – легендарном Лас-Вегасе, который привлекает в игру самых отчаянных и азартных участников. Робот Йети возвращается после годичного отсутствия. Расти со своей «мамой» также готов опять выступить перед зрителями, но будет ли его обновленного металлического щита достаточно, чтобы защититься от смертоносного оружия его первого противника? Действие достигает апогея, когда на арену выпускается целый выводок ботов-дебютантов, которым есть чем удивить соперников.

TV Show rating

7.7
Rate 13 votes
8 IMDb

BattleBots List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Slash And Burn!
Season 6 Episode 1
6 January 2022
I Like Big Bots (That Will Not Die)
Season 6 Episode 2
13 January 2022
Ducks, Dragons, Killer Snakes – What a Zoo!
Season 6 Episode 3
20 January 2022
Out With the Old
Season 6 Episode 4
27 January 2022
Let's Uppercut to the Chase!
Season 6 Episode 5
3 February 2022
Bigger Than Bots
Season 6 Episode 6
10 February 2022
Edges, Wedges, and Wheels
Season 6 Episode 7
17 February 2022
Flip the Script
Season 6 Episode 8
24 February 2022
Put Up or Shut Up
Season 6 Episode 9
3 March 2022
To the Victor, Go the Spoils
Season 6 Episode 10
10 March 2022
Let the Tournament Begin!
Season 6 Episode 11
17 March 2022
8 Down, 8 to Go
Season 6 Episode 12
24 March 2022
Round of 16
Season 6 Episode 13
31 March 2022
BattleBots: The Finals
Season 6 Episode 14
7 April 2022
CHAMPIONS: Let the Slugfest Begin
Season 6 Episode 15
4 August 2022
CHAMPIONS: The Slugfest Continues
Season 6 Episode 16
11 August 2022
CHAMPIONS: The Slugfest Part 3
Season 6 Episode 17
18 August 2022
CHAMPIONS: The Slugfest Part 4
Season 6 Episode 18
25 August 2022
CHAMPIONS: The Final Slugfest
Season 6 Episode 19
1 September 2022
