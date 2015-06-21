В 1-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» на специально оборудованной площадке схлестнутся сильнейшие боевые роботы нового поколения. Свои детища предоставят 48 изобретателей-любителей из разных стран мира, искренне увлеченных современной робототехникой. Ведущие Эд Роски и Грег Мансон разделят разрушительные машины на пары, чтобы выяснить, кто из них лучше подготовлен к настоящему сражению. Все роботы созданы в одной весовой категории и по одним критериям, так что мошенничество исключается, однако вооружить свое металлическое создание каждый автор волен в меру своей фантазии и навыков.