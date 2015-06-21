Menu
BattleBots (2015), season 1

Title Сезон 1
Season premiere 21 June 2015
Production year 2015
Number of episodes 6
Runtime 12 hours 0 minute
"BattleBots" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» на специально оборудованной площадке схлестнутся сильнейшие боевые роботы нового поколения. Свои детища предоставят 48 изобретателей-любителей из разных стран мира, искренне увлеченных современной робототехникой. Ведущие Эд Роски и Грег Мансон разделят разрушительные машины на пары, чтобы выяснить, кто из них лучше подготовлен к настоящему сражению. Все роботы созданы в одной весовой категории и по одним критериям, так что мошенничество исключается, однако вооружить свое металлическое создание каждый автор волен в меру своей фантазии и навыков.

TV Show rating

7.7
Rate 13 votes
8 IMDb

BattleBots List of episodes

Season 1
The Battle Begins: Qualifiers (1)
Season 1 Episode 1
21 June 2015
Crunch Time: Qualifying Round (2)
Season 1 Episode 2
28 June 2015
Full Metal Bracket: Round of 16
Season 1 Episode 3
5 July 2015
Last Chance to Advance: Round of 16
Season 1 Episode 4
12 July 2015
The Great 8: Quarterfinals
Season 1 Episode 5
19 July 2015
One Bot Rules Them All: The Championship
Season 1 Episode 6
26 July 2015
