BattleBots (2015), season 7

BattleBots season 7 poster
BattleBots 12+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 4 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 12 hours 0 minute
"BattleBots" season 7 description

В 7-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» в самом разгаре очередной, уже седьмой чемпионат мира по Robot combat. Отборочный тур буквально перегружен небывалым количеством новичков, но даже половина из них не дойдет до финального тура. Бразильская команда представляет своего непобедимого робота-быка по кличке Минотавр. Но останется ли он таким же непобедимым после нескольких встреч со старожилами конкурса? Создатели Блипа надеются на успех, вдохновленные прошлогодними победами, однако их ждет страшное разочарование. Но главное событие сезона впереди: смертельный бой двух самых устрашающих ботов в мире.

TV Show rating

7.7
Rate 13 votes
8 IMDb

BattleBots List of episodes

BattleBots Champions: Let the Slugfest Begin
Season 7 Episode 1
4 August 2022
BattleBots Champions: The Slugfest Continues
Season 7 Episode 2
11 August 2022
BattleBots Champions: The Slugfest Part 3
Season 7 Episode 3
18 August 2022
BattleBots Champions: The Slugfest Part 4
Season 7 Episode 4
25 August 2022
BattleBots Champions: The Final Slugfest
Season 7 Episode 5
1 September 2022
BattleBots Champions: The Golden Bolt
Season 7 Episode 6
8 September 2022
