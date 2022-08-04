В 7-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» в самом разгаре очередной, уже седьмой чемпионат мира по Robot combat. Отборочный тур буквально перегружен небывалым количеством новичков, но даже половина из них не дойдет до финального тура. Бразильская команда представляет своего непобедимого робота-быка по кличке Минотавр. Но останется ли он таким же непобедимым после нескольких встреч со старожилами конкурса? Создатели Блипа надеются на успех, вдохновленные прошлогодними победами, однако их ждет страшное разочарование. Но главное событие сезона впереди: смертельный бой двух самых устрашающих ботов в мире.