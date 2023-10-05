В 9-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» продолжается напряженная борьба между авторами последних плодов технического прогресса! Стоит вообразить себе азарт и напряженную атмосферу масштабного спортивного состязания, а также добавить к нему последние инновационные разработки в области робототехники. В проект приходят изобретатели этих самых роботов — яркие и талантливые личности, которые одержимо горят своим делом. В течение сезона команды разработчиков роботов и их детища будут сражаться за право назвать себя чемпионом. Так кто же собрал самого выдающегося робота с дистанционным управлением?..