BattleBots (2015), season 9

Season premiere 5 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 12 hours 0 minute
"BattleBots" season 9 description

В 9-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» продолжается напряженная борьба между авторами последних плодов технического прогресса! Стоит вообразить себе азарт и напряженную атмосферу масштабного спортивного состязания, а также добавить к нему последние инновационные разработки в области робототехники. В проект приходят изобретатели этих самых роботов — яркие и талантливые личности, которые одержимо горят своим делом. В течение сезона команды разработчиков роботов и их детища будут сражаться за право назвать себя чемпионом. Так кто же собрал самого выдающегося робота с дистанционным управлением?..

7.7
8 IMDb

BattleBots List of episodes

BattleBots Champions II: Let The Slugfest Begin!
Season 9 Episode 1
5 October 2023
BattleBots Champions II: The Slugfest Part 2
Season 9 Episode 2
12 October 2023
BattleBots Champions II: Sin City Slugfest Bracket 3
Season 9 Episode 3
19 October 2023
BattleBots Champions II: Slug Me Baby One More Time
Season 9 Episode 4
26 October 2023
BattleBots Champions II: The Final Slugfest
Season 9 Episode 5
2 November 2023
BattleBots Champions II: The Golden Bolt
Season 9 Episode 6
9 November 2023
