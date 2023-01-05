Menu
BattleBots (2015), season 8

BattleBots season 8 poster
BattleBots 12+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 5 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 19
Runtime 38 hours 0 minute
"BattleBots" season 8 description

В 8-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» участники со всего мира готовятся к восьмому международному чемпионату по Robot combat. Этот сезон должен стать самым масштабным и зрелищным за всю историю проекта. Чемпионы предыдущих лет находятся в волнительном ожидании, в то время как многочисленные новички проходят последние обновления и приготовления. Останутся ли на плаву легендарные Йети, Надгробие, Минотавр и Hypershock или их ждет позорное уничтожение на арене на глазах у миллионов зрителей? Ведь дебютанты не так просты, как может показаться на первый взгляд, и у каждого припасен козырь в рукаве.

TV Show rating

7.7
Rate 13 votes
8 IMDb

BattleBots List of episodes

Robots, Ready!!!
Season 8 Episode 1
5 January 2023
What the Flip?
Season 8 Episode 2
12 January 2023
Strike While the Bot's Hot
Season 8 Episode 3
19 January 2023
0 and 2. Am I Through?
Season 8 Episode 4
26 January 2023
Bad Blood
Season 8 Episode 5
2 February 2023
Robot Redemption
Season 8 Episode 6
9 February 2023
Violent Night
Season 8 Episode 7
16 February 2023
Mirror, Mirror
Season 8 Episode 8
23 February 2023
You Want a Pizza Me?
Season 8 Episode 9
2 March 2023
Mid-Season Mayhem
Season 8 Episode 10
9 March 2023
Never Say Die
Season 8 Episode 11
30 March 2023
Jaws and Claws
Season 8 Episode 12
6 April 2023
Pizza Party
Season 8 Episode 13
13 April 2023
The Unbeatables
Season 8 Episode 14
20 April 2023
The Big Reveal
Season 8 Episode 15
27 April 2023
World Championship VII Round of 32
Season 8 Episode 16
4 May 2023
8 More to Fall
Season 8 Episode 17
11 May 2023
World Championship VII -- Round of 16
Season 8 Episode 18
18 May 2023
World Championship VII Finals
Season 8 Episode 19
25 May 2023
