В 8-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» участники со всего мира готовятся к восьмому международному чемпионату по Robot combat. Этот сезон должен стать самым масштабным и зрелищным за всю историю проекта. Чемпионы предыдущих лет находятся в волнительном ожидании, в то время как многочисленные новички проходят последние обновления и приготовления. Останутся ли на плаву легендарные Йети, Надгробие, Минотавр и Hypershock или их ждет позорное уничтожение на арене на глазах у миллионов зрителей? Ведь дебютанты не так просты, как может показаться на первый взгляд, и у каждого припасен козырь в рукаве.