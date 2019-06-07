Menu
BattleBots (2015), season 4

BattleBots season 4 poster
BattleBots 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 7 June 2019
Production year 2019
Number of episodes 16
Runtime 32 hours 0 minute
"BattleBots" season 4 description

В 4-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» чемпионат стартует с 67 эпическими ботами, которые сразятся за звание чемпиона мира по Robot combat 2019 года. Новый сезон состоит из двух блоков по 8 серий, в каждом из которых найдется место и невероятным боям на арене, и закулисным кадрам из Ямы, где роботы ремонтируются между битвами. Финалист BattleBots 2018 года Минотавр встретится лицом к лицу с Whiplash, а прошлогодний чемпион Biteforce сразится со знаменитым ботом Йети. Тем временем один из самых выдающихся изобретателей прошлых сезонов возвращается к соревнованиям с совершенно новым железным детищем.

TV Show rating

7.7
Rate 13 votes
8 IMDb

BattleBots List of episodes

That's What You Call a KO!
Season 4 Episode 1
7 June 2019
You Mess with the Bull, You Get the Drum
Season 4 Episode 2
14 June 2019
Don't Flip Out!
Season 4 Episode 3
21 June 2019
A Duck Only a Mother Could Love
Season 4 Episode 4
28 June 2019
A Family Affair
Season 4 Episode 5
5 July 2019
Buckers and Brawlers
Season 4 Episode 6
12 July 2019
The Most Destructive Robot
Season 4 Episode 7
19 July 2019
The Desperado Tournament II
Season 4 Episode 8
26 July 2019
Eyes on the Prize
Season 4 Episode 9
9 August 2019
Flips, Fires and Flinches
Season 4 Episode 10
16 August 2019
Like a Bot to a Flame
Season 4 Episode 11
23 August 2019
This is Gonna Be Huge
Season 4 Episode 12
30 August 2019
One Flipper to Rule Them All
Season 4 Episode 13
6 September 2019
Live to Die Another Day
Season 4 Episode 14
13 September 2019
My Super Sweet 16
Season 4 Episode 15
20 September 2019
2019 BattleBots World Championship
Season 4 Episode 16
27 September 2019
