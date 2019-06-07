В 4-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» чемпионат стартует с 67 эпическими ботами, которые сразятся за звание чемпиона мира по Robot combat 2019 года. Новый сезон состоит из двух блоков по 8 серий, в каждом из которых найдется место и невероятным боям на арене, и закулисным кадрам из Ямы, где роботы ремонтируются между битвами. Финалист BattleBots 2018 года Минотавр встретится лицом к лицу с Whiplash, а прошлогодний чемпион Biteforce сразится со знаменитым ботом Йети. Тем временем один из самых выдающихся изобретателей прошлых сезонов возвращается к соревнованиям с совершенно новым железным детищем.