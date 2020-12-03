В 5-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» чемпионат 2020 года стартует, когда 60 команд со всего мира вновь собираются вместе. Изобретатель Джек Бейкер со своим любимым ботом рискует бросить вызов Рэю Биллингсу и его культовому безжалостному железному монстру – Надгробию. Четыре совершенно новых бота дебютируют в качестве новичков, причем в команде оказывается самый юный за всю историю соревнований пилот – мальчик в возрасте 11 лет. Тем временем легенда возвращается из прошлого: участник, занявший в минувшем сезоне второе место, вновь готов к бою. Он бросает вызов своему непримиримому конкуренту.