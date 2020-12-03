Menu
BattleBots (2015), season 5

BattleBots season 5 poster
BattleBots 12+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 3 December 2020
Production year 2020
Number of episodes 14
Runtime 28 hours 0 minute
"BattleBots" season 5 description

В 5-м сезоне шоу «Battle Bots: Битва роботов» чемпионат 2020 года стартует, когда 60 команд со всего мира вновь собираются вместе. Изобретатель Джек Бейкер со своим любимым ботом рискует бросить вызов Рэю Биллингсу и его культовому безжалостному железному монстру – Надгробию. Четыре совершенно новых бота дебютируют в качестве новичков, причем в команде оказывается самый юный за всю историю соревнований пилот – мальчик в возрасте 11 лет. Тем временем легенда возвращается из прошлого: участник, занявший в минувшем сезоне второе место, вновь готов к бою. Он бросает вызов своему непримиримому конкуренту.

TV Show rating

7.7
Rate 13 votes
8 IMDb

BattleBots List of episodes

Return of the Bots
Season 5 Episode 1
3 December 2020
Let the Big Bot Battle Begin
Season 5 Episode 2
10 December 2020
Stop! Hammer Time!
Season 5 Episode 3
17 December 2020
Blood, Sweat and Gears
Season 5 Episode 4
24 December 2020
Sin City Slasher
Season 5 Episode 5
7 January 2021
Battle of the Undefeated
Season 5 Episode 6
14 January 2021
Turning up the Heat
Season 5 Episode 7
21 January 2021
Hit the Jackpot!
Season 5 Episode 8
28 January 2021
Now or Never
Season 5 Episode 9
4 February 2021
Qualify! or Wave Goodbye!
Season 5 Episode 10
11 February 2021
Survive and Advance
Season 5 Episode 11
18 February 2021
We're Beast Slayin' Tonight!
Season 5 Episode 12
25 February 2021
Shock and Awe
Season 5 Episode 13
4 March 2021
The World Championship Finals
Season 5 Episode 14
11 March 2021
