Chicago Fire 2012 - 2026, season 14
Chicago Fire
16+
Original title
Season 14
Title
Сезон 14
Season premiere
1 October 2025
Production year
2025
Number of episodes
16
Runtime
12 hours 0 minute
Series rating
7.8
Rate
16
votes
8
IMDb
Chicago Fire season 14 new episodes release schedule.
TV series release schedule
Kicking Down Doors
Season 14
Episode 1
1 October 2025
Primary Search
Season 14
Episode 2
8 October 2025
In the Blood
Season 14
Episode 3
15 October 2025
Mercy
Season 14
Episode 4
22 October 2025
A Loss for Words
Season 14
Episode 5
29 October 2025
Broken Things
Season 14
Episode 6
5 November 2025
Pierce the Vein
Season 14
Episode 7
12 November 2025
A Man Possessed
Season 14
Episode 8
7 January 2026
Crime of Passion
Season 14
Episode 9
14 January 2026
The Things That Need Fixing
Season 14
Episode 10
21 January 2026
Crime of Passion
Season 14
Episode 11
28 January 2026
Coming in Hot
Season 14
Episode 12
4 February 2026
Reckoning, Part I
Season 14
Episode 13
4 March 2026
TBA
Season 14
Episode 14
11 March 2026
TBA
Season 14
Episode 15
18 March 2026
TBA
Season 14
Episode 16
25 March 2026
