Chicago Fire 2012 - 2026, season 14

Chicago Fire 16+
Original title Season 14
Title Сезон 14
Season premiere 1 October 2025
Production year 2025
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute

7.8
Chicago Fire season 14 new episodes release schedule.

Kicking Down Doors
Season 14 Episode 1
1 October 2025
Primary Search
Season 14 Episode 2
8 October 2025
In the Blood
Season 14 Episode 3
15 October 2025
Mercy
Season 14 Episode 4
22 October 2025
A Loss for Words
Season 14 Episode 5
29 October 2025
Broken Things
Season 14 Episode 6
5 November 2025
Pierce the Vein
Season 14 Episode 7
12 November 2025
A Man Possessed
Season 14 Episode 8
7 January 2026
Crime of Passion
Season 14 Episode 9
14 January 2026
The Things That Need Fixing
Season 14 Episode 10
21 January 2026
Crime of Passion
Season 14 Episode 11
28 January 2026
Coming in Hot
Season 14 Episode 12
4 February 2026
Reckoning, Part I
Season 14 Episode 13
4 March 2026
TBA
Season 14 Episode 14
11 March 2026
TBA
Season 14 Episode 15
18 March 2026
TBA
Season 14 Episode 16
25 March 2026
