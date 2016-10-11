Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Chicago Fire 2012, season 5

Chicago Fire season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Chicago Fire Seasons Season 5
Chicago Fire 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 11 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 30 minutes
"Chicago Fire" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Чикаго в огне» сотрудникам 51-й пожарной части вновь предстоит столкнуться со множеством опасных ситуаций. Их жизням неоднократно будет угрожать опасность. Кейси, Муч и Херманн смогли уцелеть после серьезного возгорания, спрятавшись в убежище. Впоследствии Кейси наградят за доблесть и мужество. Кейси и Доусон собираются усыновить Луи, однако это оказывается не так просто, как им казалось. Кроме того, в доме появляется отец Доусон, что не лучшим образом сказывается на взаимоотношениях пары.

Series rating

7.8
Rate 16 votes
8 IMDb

Chicago Fire List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
The Hose or the Animal
Season 5 Episode 1
11 October 2016
A Real Wake-Up Call
Season 5 Episode 2
18 October 2016
Scorched Earth
Season 5 Episode 3
25 October 2016
Nobody Else is Dying Today
Season 5 Episode 4
1 November 2016
I Held Her Hand
Season 5 Episode 5
15 November 2016
That Day
Season 5 Episode 6
22 November 2016
Lift Each Other
Season 5 Episode 7
29 November 2016
One Hundred
Season 5 Episode 8
6 December 2016
Some Make It, Some Don't
Season 5 Episode 9
3 January 2017
The People We Meet
Season 5 Episode 10
17 January 2017
Who Lives and Who Dies
Season 5 Episode 11
24 January 2017
An Agent of the Machine
Season 5 Episode 12
7 February 2017
Trading in Scuttlebutt
Season 5 Episode 13
14 February 2017
Purgatory
Season 5 Episode 14
21 February 2017
Deathtrap
Season 5 Episode 15
1 March 2017
Telling Her Goodbye
Season 5 Episode 16
21 March 2017
Babies and Fools
Season 5 Episode 17
28 March 2017
Take a Knee
Season 5 Episode 18
4 April 2017
Carry Their Legacy
Season 5 Episode 19
25 April 2017
Carry Me
Season 5 Episode 20
2 May 2017
Sixty Days
Season 5 Episode 21
9 May 2017
My Miracle
Season 5 Episode 22
16 May 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more