В 5 сезоне сериала «Чикаго в огне» сотрудникам 51-й пожарной части вновь предстоит столкнуться со множеством опасных ситуаций. Их жизням неоднократно будет угрожать опасность. Кейси, Муч и Херманн смогли уцелеть после серьезного возгорания, спрятавшись в убежище. Впоследствии Кейси наградят за доблесть и мужество. Кейси и Доусон собираются усыновить Луи, однако это оказывается не так просто, как им казалось. Кроме того, в доме появляется отец Доусон, что не лучшим образом сказывается на взаимоотношениях пары.