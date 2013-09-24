Menu
Chicago Fire 2012, season 2

Chicago Fire 16+
Season premiere 24 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 30 minutes
Во 2 сезоне сериала «Чикаго в огне» Северайд оказывается в поле зрения злоумышленника, на счету которого целая серия поджогов. Преступник собирается отомстить сотрудникам 51-й пожарной части. Северайд проводит свое расследование. В это время его коллега Кейси старается преодолеть горечь утраты. Боден делится с Кейси своими планами на будущее. Кроме того, грядет день, когда путем голосования будет выбран лидер профсоюза. Отис приглашает Муча на беседу, а МакЛеод давит на Бодена, вынуждая его отправиться на пенсию раньше срока.

7.8
A Problem House
Season 2 Episode 1
24 September 2013
Prove It
Season 2 Episode 2
1 October 2013
Defcon 1
Season 2 Episode 3
8 October 2013
A Nuisance Call
Season 2 Episode 4
15 October 2013
A Power Move
Season 2 Episode 5
22 October 2013
Joyriding
Season 2 Episode 6
12 November 2013
No Regrets
Season 2 Episode 7
19 November 2013
Rhymes with Shout
Season 2 Episode 8
26 November 2013
You Will Hurt Him
Season 2 Episode 9
3 December 2013
Not Like This
Season 2 Episode 10
10 December 2013
Shoved in My Face
Season 2 Episode 11
7 January 2014
Out with a Bang
Season 2 Episode 12
14 January 2014
Tonight's the Night
Season 2 Episode 13
21 January 2014
Virgin Skin
Season 2 Episode 14
25 February 2014
Keep Your Mouth Shut
Season 2 Episode 15
4 March 2014
A Rocket Blasting Off
Season 2 Episode 16
11 March 2014
When Things Got Rough
Season 2 Episode 17
18 March 2014
Until Your Feet Leave the Ground
Season 2 Episode 18
8 April 2014
A Heavy Weight
Season 2 Episode 19
15 April 2014
A Dark Day
Season 2 Episode 20
29 April 2014
One More Shot
Season 2 Episode 21
6 May 2014
Real Never Waits
Season 2 Episode 22
13 May 2014
