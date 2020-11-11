Menu
Chicago Fire 2012, season 9

Chicago Fire season 9 poster
Chicago Fire 16+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 11 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Chicago Fire" season 9 description

В 9 сезоне сериала «Чикаго в огне» действие по-прежнему разворачивается вокруг команды пожарных и парамедиков, ежедневно защищающих жизни жителей города Чикаго. В новых сериях герои сталкиваются с еще более сложными и непредсказуемыми последствиями пожаров. Кроме того, внутри самого коллектива начинаются серьезные конфликты, которые сказываются на качестве работы пожарных. Смогут ли они забыть о своих противоречиях и сосредоточиться на самом главном — спасении американцев, оказавшихся в максимально опасных жизненных обстоятельствах? Также в новом сезоне в пожарной части появляется новый работник, который вызывает целую бурю неоднозначных эмоций у своих коллег.

Series rating

7.8
Rate 16 votes
8 IMDb

Chicago Fire List of episodes

Rattle Second City
Season 9 Episode 1
11 November 2020
That Kind of Heat
Season 9 Episode 2
18 November 2020
Smash Therapy
Season 9 Episode 3
13 January 2021
Funny What Things Remind Us
Season 9 Episode 4
27 January 2021
My Lucky Day
Season 9 Episode 5
3 February 2021
Blow This Up Somehow
Season 9 Episode 6
10 February 2021
Dead of Winter
Season 9 Episode 7
17 February 2021
Escape Route
Season 9 Episode 8
10 March 2021
Double Red
Season 9 Episode 9
17 March 2021
One Crazy Shift
Season 9 Episode 10
31 March 2021
A Couple Hundred Degrees
Season 9 Episode 11
7 April 2021
Natural Born Firefighter
Season 9 Episode 12
21 April 2021
Don't Hang Up
Season 9 Episode 13
5 May 2021
What Comes Next
Season 9 Episode 14
12 May 2021
A White-Knuckle Panic
Season 9 Episode 15
19 May 2021
No Survivors
Season 9 Episode 16
26 May 2021
