Chicago Fire 2012, season 10

Chicago Fire season 10 poster
Chicago Fire 16+
Original title Season 10
Title Сезон 10
Season premiere 22 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 30 minutes
"Chicago Fire" season 10 description

В 10 сезоне сериала «Чикаго в огне» создатели шоу продолжают историю сотрудников вымышленного пожарного департамента, которые каждый божий день сталкиваются с опасными чрезвычайными ситуациями. После гибели одного из руководителей пожарной бригады между многими сотрудниками начинает нарастать напряжение, появляются разногласия и даже серьезные конфликты. Впрочем, когда дело касается работы, главные герои стараются забыть о своих обидах друг на друга, ведь на кону оказываются жизни невинных людей.

Series rating

7.8
Rate 16 votes
8 IMDb

Chicago Fire List of episodes

Mayday
Season 10 Episode 1
22 September 2021
Head Count
Season 10 Episode 2
29 September 2021
Counting Your Breaths
Season 10 Episode 3
6 October 2021
The Right Thing
Season 10 Episode 4
13 October 2021
Two Hundred
Season 10 Episode 5
20 October 2021
Dead Zone
Season 10 Episode 6
27 October 2021
Whom Shall I Fear?
Season 10 Episode 7
3 November 2021
What Happened at Whiskey Point?
Season 10 Episode 8
10 November 2021
Winterfest
Season 10 Episode 9
8 December 2021
Back with a Bang
Season 10 Episode 10
5 January 2022
Fog of War
Season 10 Episode 11
12 January 2022
Show of Force
Season 10 Episode 12
19 January 2022
Fire Cop
Season 10 Episode 13
23 February 2022
An Officer With Grit
Season 10 Episode 14
2 March 2022
The Missing Piece
Season 10 Episode 15
9 March 2022
Hot and Fast
Season 10 Episode 16
16 March 2022
Keep You Safe
Season 10 Episode 17
6 April 2022
What's Inside You
Season 10 Episode 18
13 April 2022
Finish What You Started
Season 10 Episode 19
20 April 2022
Halfway to the Moon
Season 10 Episode 20
11 May 2022
Last Chance
Season 10 Episode 21
18 May 2022
The Magnificent City of Chicago
Season 10 Episode 22
25 May 2022
