В 10 сезоне сериала «Чикаго в огне» создатели шоу продолжают историю сотрудников вымышленного пожарного департамента, которые каждый божий день сталкиваются с опасными чрезвычайными ситуациями. После гибели одного из руководителей пожарной бригады между многими сотрудниками начинает нарастать напряжение, появляются разногласия и даже серьезные конфликты. Впрочем, когда дело касается работы, главные герои стараются забыть о своих обидах друг на друга, ведь на кону оказываются жизни невинных людей.