Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Chicago Fire 2012, season 1

Chicago Fire season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chicago Fire Seasons Season 1
Chicago Fire 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Chicago Fire" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Чикаго в огне» речь пойдет о представителях одной из самых тяжелых и опасных служб — пожарных и спасателях 51-го отделения пожарной части города Чикаго. Ежедневно эти люди совершают подвиг, но от такой работы, к сожалению, зачастую страдает их личная жизнь. Центральный персонаж по имени Мэттью Кейси от природы обладает набором лидерских качеств. Однако разрыв с его возлюбленной заставляет его посмотреть на мир в несколько ином свете. Помимо этого, Кейси часто конфликтует со своим коллегой Келли Северайдом.

Series rating

7.8
Rate 16 votes
8 IMDb

Chicago Fire List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Pilot
Season 1 Episode 1
10 October 2012
Mon Amour
Season 1 Episode 2
17 October 2012
Professional Courtesy
Season 1 Episode 3
24 October 2012
One Minute
Season 1 Episode 4
31 October 2012
Hanging On
Season 1 Episode 5
7 November 2012
Rear View Mirror
Season 1 Episode 6
14 November 2012
Two Families
Season 1 Episode 7
21 November 2012
Leaving the Station
Season 1 Episode 8
5 December 2012
It Ain't Easy
Season 1 Episode 9
12 December 2012
Merry Christmas, Etc.
Season 1 Episode 10
19 December 2012
God Has Spoken
Season 1 Episode 11
2 January 2013
Under the Knife
Season 1 Episode 12
9 January 2013
Warm and Dead
Season 1 Episode 13
30 January 2013
A Little Taste
Season 1 Episode 14
6 February 2013
Nazdarovya!
Season 1 Episode 15
13 February 2013
Viral
Season 1 Episode 16
20 February 2013
Better to Lie
Season 1 Episode 17
27 February 2013
Fireworks
Season 1 Episode 18
20 March 2013
A Coffin That Small
Season 1 Episode 19
27 March 2013
Ambition
Season 1 Episode 20
3 April 2013
Retaliation Hit
Season 1 Episode 21
1 May 2013
Leaders Lead
Season 1 Episode 22
8 May 2013
Let Her Go
Season 1 Episode 23
15 May 2013
A Hell of a Ride
Season 1 Episode 24
22 May 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more