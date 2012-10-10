В 1 сезоне сериала «Чикаго в огне» речь пойдет о представителях одной из самых тяжелых и опасных служб — пожарных и спасателях 51-го отделения пожарной части города Чикаго. Ежедневно эти люди совершают подвиг, но от такой работы, к сожалению, зачастую страдает их личная жизнь. Центральный персонаж по имени Мэттью Кейси от природы обладает набором лидерских качеств. Однако разрыв с его возлюбленной заставляет его посмотреть на мир в несколько ином свете. Помимо этого, Кейси часто конфликтует со своим коллегой Келли Северайдом.