Chicago Fire 16+
Production year 2012
Country USA
Episode duration 45 minutes
TV channel NBC

Series rating

7.9
Rate 13 votes
8 IMDb
All seasons of "Chicago Fire"
Chicago Fire - Season 1 Season 1
24 episodes 10 October 2012 - 22 May 2013
 
Chicago Fire - Season 2 Season 2
22 episodes 24 September 2013 - 13 May 2014
 
Chicago Fire - Season 3 Season 3
23 episodes 23 September 2014 - 12 May 2015
 
Chicago Fire - Season 4 Season 4
23 episodes 13 October 2015 - 17 May 2016
 
Chicago Fire - Season 5 Season 5
22 episodes 11 October 2016 - 16 May 2017
 
Chicago Fire - Season 6 Season 6
23 episodes 28 September 2017 - 10 May 2018
 
Chicago Fire - Season 7 Season 7
22 episodes 26 September 2018 - 22 May 2019
 
Chicago Fire - Season 8 Season 8
20 episodes 25 September 2019 - 15 April 2020
 
Chicago Fire - Season 9 Season 9
16 episodes 11 November 2020 - 26 May 2021
 
Chicago Fire - Season 10 Season 10
22 episodes 22 September 2021 - 25 May 2022
 
Chicago Fire - Season 11 Season 11
22 episodes 21 September 2022 - 24 May 2023
 
Chicago Fire - Season 12 Season 12
13 episodes 17 January 2024 - 22 May 2024
 
Chicago Fire - Season 13 Season 13
22 episodes 25 September 2024 - 21 May 2025
 
Chicago Fire - Season 14 Season 14
4 episodes 1 October 2025 - 22 October 2025
 
