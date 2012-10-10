Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Kinoafisha
TV Shows
Chicago Fire
Seasons
Chicago Fire All seasons
Chicago Fire
16+
Production year
2012
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
NBC
Series rating
7.9
Rate
13
votes
8
IMDb
Write review
All seasons of "Chicago Fire"
Season 1
24 episodes
10 October 2012 - 22 May 2013
Season 2
22 episodes
24 September 2013 - 13 May 2014
Season 3
23 episodes
23 September 2014 - 12 May 2015
Season 4
23 episodes
13 October 2015 - 17 May 2016
Season 5
22 episodes
11 October 2016 - 16 May 2017
Season 6
23 episodes
28 September 2017 - 10 May 2018
Season 7
22 episodes
26 September 2018 - 22 May 2019
Season 8
20 episodes
25 September 2019 - 15 April 2020
Season 9
16 episodes
11 November 2020 - 26 May 2021
Season 10
22 episodes
22 September 2021 - 25 May 2022
Season 11
22 episodes
21 September 2022 - 24 May 2023
Season 12
13 episodes
17 January 2024 - 22 May 2024
Season 13
22 episodes
25 September 2024 - 21 May 2025
Season 14
4 episodes
1 October 2025 - 22 October 2025
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree