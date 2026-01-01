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Kinoafisha TV Shows Blood of Zeus Soundtrack

Soundtrack from "Blood of Zeus"

Music from "Blood of Zeus" All info
Blood of Zeus (Music From the Netflix Original Anime Series)
Blood of Zeus (Music From the Netflix Original Anime Series) 34 tracks. Paul Edward-Francis
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Title Artist Time
1 One of Those Tales Paul Edward-Francis 2:39
2 Heron Vs the Demon Paul Edward-Francis 3:27
3 The Titans Paul Edward-Francis 4:54
4 A Peasants Way of Life Paul Edward-Francis 5:21
5 A Call to Arms Paul Edward-Francis 1:39
6 A King's Despair Paul Edward-Francis 2:22
7 Heron's Journey Paul Edward-Francis 1:19
8 Past Is Prologue Paul Edward-Francis 5:05
9 Hera's Vengeance Paul Edward-Francis 4:08
10 Convert or Die Paul Edward-Francis 3:15
11 The Son of Zeus Paul Edward-Francis 1:17
12 Electra's Death Paul Edward-Francis 3:45
13 Seraphim's Theme Paul Edward-Francis 1:57
14 Herme's Run Paul Edward-Francis 3:05
15 Seraphim's Story Paul Edward-Francis 6:02
16 Escape or Die Paul Edward-Francis 1:19
17 Mount Pelion Paul Edward-Francis 2:01
18 Alexia and Chiron Paul Edward-Francis 6:07
19 Seraphim's Quest Paul Edward-Francis 2:49
20 Escape Paul Edward-Francis 4:58
21 The Power of Zeus Paul Edward-Francis 3:39
22 Flight to Olympus Paul Edward-Francis 4:50
23 Training a Demigod Paul Edward-Francis 5:30
24 Seraphim's Rage Paul Edward-Francis 1:34
25 Seraphim's Revenge Paul Edward-Francis 3:24
26 Journey to the Deep Paul Edward-Francis 1:58
27 Apollo Vs Ares Paul Edward-Francis 2:45
28 Talos Paul Edward-Francis 5:03
29 Preparing for Battle Paul Edward-Francis 1:50
30 War for Olympus Paul Edward-Francis 7:12
31 Zeus and Hera's Theme Paul Edward-Francis 1:39
32 Gods and Heroes Paul Edward-Francis 4:25
33 A Proud Father Paul Edward-Francis 1:59
34 Blood of Zeus End Credits Paul Edward-Francis 2:36
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