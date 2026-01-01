|Title
|Artist
|Time
|1
|One of Those Tales
|Paul Edward-Francis
|2:39
|2
|Heron Vs the Demon
|Paul Edward-Francis
|3:27
|3
|The Titans
|Paul Edward-Francis
|4:54
|4
|A Peasants Way of Life
|Paul Edward-Francis
|5:21
|5
|A Call to Arms
|Paul Edward-Francis
|1:39
|6
|A King's Despair
|Paul Edward-Francis
|2:22
|7
|Heron's Journey
|Paul Edward-Francis
|1:19
|8
|Past Is Prologue
|Paul Edward-Francis
|5:05
|9
|Hera's Vengeance
|Paul Edward-Francis
|4:08
|10
|Convert or Die
|Paul Edward-Francis
|3:15
|11
|The Son of Zeus
|Paul Edward-Francis
|1:17
|12
|Electra's Death
|Paul Edward-Francis
|3:45
|13
|Seraphim's Theme
|Paul Edward-Francis
|1:57
|14
|Herme's Run
|Paul Edward-Francis
|3:05
|15
|Seraphim's Story
|Paul Edward-Francis
|6:02
|16
|Escape or Die
|Paul Edward-Francis
|1:19
|17
|Mount Pelion
|Paul Edward-Francis
|2:01
|18
|Alexia and Chiron
|Paul Edward-Francis
|6:07
|19
|Seraphim's Quest
|Paul Edward-Francis
|2:49
|20
|Escape
|Paul Edward-Francis
|4:58
|21
|The Power of Zeus
|Paul Edward-Francis
|3:39
|22
|Flight to Olympus
|Paul Edward-Francis
|4:50
|23
|Training a Demigod
|Paul Edward-Francis
|5:30
|24
|Seraphim's Rage
|Paul Edward-Francis
|1:34
|25
|Seraphim's Revenge
|Paul Edward-Francis
|3:24
|26
|Journey to the Deep
|Paul Edward-Francis
|1:58
|27
|Apollo Vs Ares
|Paul Edward-Francis
|2:45
|28
|Talos
|Paul Edward-Francis
|5:03
|29
|Preparing for Battle
|Paul Edward-Francis
|1:50
|30
|War for Olympus
|Paul Edward-Francis
|7:12
|31
|Zeus and Hera's Theme
|Paul Edward-Francis
|1:39
|32
|Gods and Heroes
|Paul Edward-Francis
|4:25
|33
|A Proud Father
|Paul Edward-Francis
|1:59
|34
|Blood of Zeus End Credits
|Paul Edward-Francis
|2:36