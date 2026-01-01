|Title
|Artist
|Time
|1
|Hallelujah By and By
|Judy Gemstone / Rick Randall
|1:12
|2
|G.O.D.D. Love
|Tears of David / Rick Randall
|1:07
|3
|God Blessed Texas
|Джо Джонас / Brady Seals, Porter Howell
|2:28
|4
|Howdy Neighbor
|Dynamite Brothers & The Lissons Children's Choir
|1:48
|5
|Bright New Day
|Tears of David / Rick Randall
|1:53
|6
|There is a Fountain
|William Cowper
|1:52
|7
|Butterflies
|Judy Gemstone / Joseph Stephens
|0:52
|8
|Rock My Boy's Body (from "The Righteous Gemstones: Season 2" Soundtrack)
|Joseph Stephens
|3:03
|9
|Home at Christmastime
|Aimee-Leigh Gemstone, / Joseph Stephens
|2:14
|10
|Sassy on Sunday (from "The Righteous Gemstones: Season 2" Soundtrack)
|Aimee-Leigh Gemstone / Joseph Stephens, Jennifer Nettles
|2:21
|11
|Sassy on Sunday
|Judy Gemstone / Joseph Stephens, Jennifer Nettles
|1:17
|12
|Let's Go to Zion
|Isaac Lucas, Colton Fisher, Craig Smith, Jason Rabinowitz
|3:07
|13
|Some Broken Hearts Never Mend
|, Judy Gemstone,
|3:35
|14
|Broken Thumbs
|Joseph Stephens
|1:28
|15
|I'm Gonna Kill Myself
|Joseph Stephens
|0:49
|16
|Junior Returns
|Joseph Stephens
|0:40
|17
|The Maniac Kid
|Joseph Stephens
|2:11
|18
|Thaniel
|Joseph Stephens
|0:48
|19
|Here to See Dr. Gemstone
|Joseph Stephens
|0:48
|20
|Pradera de Dios
|Joseph Stephens
|1:08
|21
|Save Our Family
|Joseph Stephens
|0:39
|22
|Breaking and Entering
|Joseph Stephens
|2:37
|23
|This Stays With Us
|Joseph Stephens
|1:37
|24
|Junior at the Gate
|Joseph Stephens
|0:51
|25
|All His Faculties
|Joseph Stephens
|1:06
|26
|Text Chain
|Joseph Stephens
|1:12
|27
|Manscaping
|Joseph Stephens
|1:30
|28
|Respect My Authority
|Joseph Stephens
|1:05
|29
|Sugarcups
|Joseph Stephens
|0:33
|30
|Glendon Theme
|Joseph Stephens
|1:45
|31
|Be Not Deceived
|Joseph Stephens
|2:26
|32
|Life Is But a Dream
|Joseph Stephens
|0:58
|33
|Cycle Ninjas
|Joseph Stephens
|0:40
|34
|I Challenge You
|Joseph Stephens
|1:57
|35
|Keefe's Challenge
|Joseph Stephens
|1:27
|36
|Clean Slate
|Joseph Stephens
|1:12
|37
|Son of Eli
|Joseph Stephens
|2:00
|38
|Person's Business
|Joseph Stephens
|0:50
|39
|Hospital Attack
|Joseph Stephens
|2:55
|40
|Motorcycle Chase
|Joseph Stephens
|2:22
|41
|The Ghost of Aimee-Leigh
|Joseph Stephens
|1:11
|42
|A Closed Fist
|Joseph Stephens
|0:47
|43
|Memphis Confrontation
|Joseph Stephens
|3:30
|44
|No Honor Among Thieves
|Joseph Stephens
|0:47
|45
|Burn It Down
|Joseph Stephens
|3:13
|46
|You're a Great Son
|Joseph Stephens
|0:55
|47
|I Can Explain
|Joseph Stephens
|0:57
|48
|A Mouthful of Sand
|Joseph Stephens
|1:11
|49
|Walk Into the Ocean
|Joseph Stephens
|2:56
|50
|Eaten By Wolves
|Joseph Stephens
|1:08