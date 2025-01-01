Menu
Mario Martone
Awards and nominations of Mario Martone
Cannes Film Festival 2022 Cannes Film Festival 2022
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1998 Cannes Film Festival 1998
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1995 Cannes Film Festival 1995
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2023 Venice Film Festival 2023
Robert Bresson Award
Winner
Venice Film Festival 2019 Venice Film Festival 2019
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2018 Venice Film Festival 2018
Sfera 1932 Award
Winner
Best Italian Film in Venice
Winner
Best Film
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1994 Venice Film Festival 1994
FEDIC Award - Special Mention
Winner
FEDIC Award - Special Mention
Winner
Venice Film Festival 1992 Venice Film Festival 1992
Grand Special Jury Prize
Winner
Kodak-Cinecritica Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2021 Venice Film Festival 2021
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2014 Venice Film Festival 2014
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2010 Venice Film Festival 2010
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1997 Venice Film Festival 1997
Golden Lion
Nominee
 Golden Lion
Nominee
