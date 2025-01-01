Menu
Kinoafisha
Persons
Mario Martone
Awards
Awards and nominations of Mario Martone
Mario Martone
About
Filmography
Awards
Cannes Film Festival 2022
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1998
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1995
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2023
Robert Bresson Award
Winner
Venice Film Festival 2019
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2018
Sfera 1932 Award
Winner
Best Italian Film in Venice
Winner
Best Film
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1994
FEDIC Award - Special Mention
Winner
FEDIC Award - Special Mention
Winner
Venice Film Festival 1992
Grand Special Jury Prize
Winner
Kodak-Cinecritica Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2021
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2014
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2010
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1997
Golden Lion
Nominee
Golden Lion
Nominee
