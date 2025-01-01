Menu
Kinoafisha Persons Issa Rae Awards

Awards and nominations of Issa Rae

Issa Rae
Awards and nominations of Issa Rae
Golden Globes, USA 2022 Golden Globes, USA 2022
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2018 Golden Globes, USA 2018
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2017 Golden Globes, USA 2017
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Scripted Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2021 MTV Movie + TV Awards 2021
Best Comedic Performance
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2018 MTV Movie + TV Awards 2018
Best Performance in a Show
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2017 MTV Movie + TV Awards 2017
Next Generation
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024 Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
