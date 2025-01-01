Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Issa Rae
Awards
Awards and nominations of Issa Rae
Issa Rae
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Issa Rae
Golden Globes, USA 2022
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2018
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2017
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Scripted Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2021
Best Comedic Performance
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2018
Best Performance in a Show
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2017
Next Generation
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree