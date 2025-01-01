Menu
Robert Legato
Awards
Awards and nominations of Robert Legato
Robert Legato
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Robert Legato
Academy Awards, USA 2017
Best Achievement in Visual Effects
Winner
Academy Awards, USA 2012
Best Achievement in Visual Effects
Winner
Academy Awards, USA 1998
Best Achievement in Visual Effects
Winner
Academy Awards, USA 2020
Best Achievement in Visual Effects
Nominee
Academy Awards, USA 1996
Best Achievement in Visual Effects
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects
Winner
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects
Winner
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Achievement in Special Visual Effects
Nominee
Outstanding Achievement in Special Visual Effects
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Special Visual Effects
Nominee
BAFTA Awards 2017
Best Achievement in Special Visual Effects
Winner
BAFTA Awards 1996
Best Achievement in Special Effects
Winner
BAFTA Awards 2020
Best Achievement in Special Visual Effects
Nominee
BAFTA Awards 2012
Best Special Visual Effects
Nominee
BAFTA Awards 2005
Best Achievement in Special Visual Effects
Nominee
BAFTA Awards 2002
Best Achievement in Special Visual Effects
Nominee
BAFTA Awards 1998
Best Special Effects
Nominee
