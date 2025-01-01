Menu
Robert Legato
Awards and nominations of Robert Legato
Academy Awards, USA 2017 Academy Awards, USA 2017
Winner
Academy Awards, USA 2012 Academy Awards, USA 2012
Winner
Academy Awards, USA 1998 Academy Awards, USA 1998
Winner
Academy Awards, USA 2020 Academy Awards, USA 2020
Nominee
Academy Awards, USA 1996 Academy Awards, USA 1996
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Winner
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Winner
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Nominee
BAFTA Awards 2017 BAFTA Awards 2017
Winner
BAFTA Awards 1996 BAFTA Awards 1996
Winner
BAFTA Awards 2020 BAFTA Awards 2020
Nominee
BAFTA Awards 2012 BAFTA Awards 2012
Nominee
BAFTA Awards 2005 BAFTA Awards 2005
Nominee
BAFTA Awards 2002 BAFTA Awards 2002
Nominee
BAFTA Awards 1998 BAFTA Awards 1998
Nominee
