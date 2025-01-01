Menu
Fred Armisen
Awards
Awards and nominations of Fred Armisen
Awards and nominations of Fred Armisen
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Music Direction
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2005
Best Musical Performance
Nominee
Best Musical Performance
Nominee
