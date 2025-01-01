Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Taika Waititi
Awards
Awards and nominations of Taika Waititi
Taika Waititi
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Taika Waititi
Academy Awards, USA 2020
Best Adapted Screenplay
Winner
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Academy Awards, USA 2005
Best Live Action Short Film
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
BAFTA Awards 2020
Best Screenplay (Adapted)
Winner
MTV Movie + TV Awards 2018
Scene Stealer
Nominee
Sundance Film Festival 2005
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
Winner
Sundance Film Festival 2010
World Cinema - Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2007
World Cinema - Dramatic
Nominee
Toronto International Film Festival 2019
TIFF Ebert Director Award
Winner
Grolsch People's Choice Award
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Audience Award
Winner
Best Youth Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2014
Midnight Madness
Winner
Midnight Madness
Winner
Berlin International Film Festival 2010
Best Feature Film
Winner
Berlin International Film Festival 2005
Panorama Special Jury Short Film Award
Winner
Berlin International Film Festival 2004
Panorama Short Film Award
Winner
Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Berlin International Film Festival 2014
Generation 14plus - Best Film
Nominee
Generation 14plus - Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree