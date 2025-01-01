Menu
Jafar Panahi
Cannes Film Festival 2018 Cannes Film Festival 2018
Best Screenplay
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2011 Cannes Film Festival 2011
Golden Coach
Winner
Cannes Film Festival 2003 Cannes Film Festival 2003
Un Certain Regard Jury Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1995 Cannes Film Festival 1995
Golden Camera
Winner
Cannes Film Festival 2021 Cannes Film Festival 2021
Golden Eye
Nominee
Venice Film Festival 2022 Venice Film Festival 2022
Special Jury Prize
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2010 Venice Film Festival 2010
Lina Mangiacapre Award - Special Mention
Winner
Venice Film Festival 2000 Venice Film Festival 2000
Golden Lion
Winner
OCIC Award - Honorable Mention
Winner
Sergio Trasatti Award
Winner
Best Feature
Winner
UNICEF Award
Winner
Berlin International Film Festival 2015 Berlin International Film Festival 2015
Golden Berlin Bear
Winner
Competition
Winner
Berlin International Film Festival 2013 Berlin International Film Festival 2013
Best Script
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2006 Berlin International Film Festival 2006
Jury Grand Prix
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
