Vincente Minnelli
Awards
Awards and nominations of Vincente Minnelli
Vincente Minnelli
Awards and nominations of Vincente Minnelli
Academy Awards, USA 1959
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1952
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 1947
Best Musical Comedy
Winner
Cannes Film Festival 1960
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1952
Grand Prize of the Festival
Nominee
Golden Globes, USA 1959
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 1957
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1952
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1960
Best Film from any Source
Nominee
Venice Film Festival 1953
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1938
Best Foreign Film
Nominee
