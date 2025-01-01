Menu
Krzysztof Kieslowski
Awards
Awards and nominations of Krzysztof Kieslowski
Krzysztof Kieslowski
Awards
Awards and nominations of Krzysztof Kieslowski
Academy Awards, USA 1995
Best Original Screenplay
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 1991
FIPRESCI Prize
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1988
Jury Prize
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1994
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1995
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
David Lean Award for Direction
Nominee
Venice Film Festival 1993
Golden Lion
Winner
Little Golden Lion
Winner
OCIC Award
Winner
Best Film
Winner
Venice Film Festival 1989
Children and Cinema Award
Winner
Competition
Winner
Berlin International Film Festival 1994
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1980
Forum of New Cinema
Winner
Moscow International Film Festival 1979
Golden Prize
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
