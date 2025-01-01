Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Armando Iannucci Awards

Awards and nominations of Armando Iannucci

Armando Iannucci
Awards and nominations of Armando Iannucci
Academy Awards, USA 2010 Academy Awards, USA 2010
Best Adapted Screenplay
Nominee
 Best Adapted Screenplay
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2010 BAFTA Awards 2010
Best Situation Comedy
Winner
Best Situation Comedy
Winner
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
 Best Screenplay (Adapted)
Nominee
 Best Writer
Nominee
 Best Writer
Nominee
 Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
 Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 1998 BAFTA Awards 1998
Best Comedy (Programme or Series)
Winner
BAFTA Awards 2018 BAFTA Awards 2018
Outstanding British Film of the Year
Nominee
 Best Screenplay (Adapted)
Nominee
BAFTA Awards 2013 BAFTA Awards 2013
Best Writer: Comedy
Nominee
 Best Situation Comedy
Nominee
 Best Situation Comedy
Nominee
 Best Writer: Comedy
Nominee
BAFTA Awards 1995 BAFTA Awards 1995
Best Light Entertainment (Programme or Series)
Nominee
Toronto International Film Festival 2017 Toronto International Film Festival 2017
Platform Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more