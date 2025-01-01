Menu
Armando Iannucci
Awards
Awards and nominations of Armando Iannucci
Armando Iannucci
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Armando Iannucci
Academy Awards, USA 2010
Best Adapted Screenplay
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2010
Best Situation Comedy
Winner
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
Best Writer
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 1998
Best Comedy (Programme or Series)
Winner
BAFTA Awards 2018
Outstanding British Film of the Year
Nominee
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
BAFTA Awards 2013
Best Writer: Comedy
Nominee
Best Situation Comedy
Nominee
Best Writer: Comedy
Nominee
BAFTA Awards 1995
Best Light Entertainment (Programme or Series)
Nominee
Toronto International Film Festival 2017
Platform Prize
Nominee
