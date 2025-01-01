Menu
John Ford
Awards
Awards and nominations of John Ford
John Ford
Awards and nominations of John Ford
Academy Awards, USA 1953
Best Achievement in Directing
Winner
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Academy Awards, USA 1942
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1941
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1936
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1940
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 1953
Grand Prize of the Festival
Nominee
Golden Globes, USA 1955
Special Award
Winner
Special Award
Winner
Golden Globes, USA 1953
Best Director
Nominee
Venice Film Festival 1971
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1952
Pasinetti Award
Winner
International Award
Winner
OCIC Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1948
International Award
Winner
Grand International Award
Nominee
Venice Film Festival 1936
Special Recommendation
Winner
Best Foreign Film
Nominee
Venice Film Festival 1934
Special Recommendation
Winner
Best Foreign Film
Nominee
Venice Film Festival 1935
Best Foreign Film
Nominee
