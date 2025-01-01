Menu
Awards and nominations of Alex Gibney

Alex Gibney
Awards and nominations of Alex Gibney
Academy Awards, USA 2008 Academy Awards, USA 2008
Best Documentary Feature
Winner
Academy Awards, USA 2006 Academy Awards, USA 2006
Best Documentary Feature
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Winner
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Winner
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
Best Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2010 Sundance Film Festival 2010
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2008 Sundance Film Festival 2008
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2005 Sundance Film Festival 2005
Documentary
Nominee
Berlin International Film Festival 2016 Berlin International Film Festival 2016
Golden Berlin Bear
Nominee
Moscow International Film Festival 2014 Moscow International Film Festival 2014
Best Film of the Documentary Competition
Nominee
