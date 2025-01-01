Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Alex Gibney
Awards
Awards and nominations of Alex Gibney
Alex Gibney
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Alex Gibney
Academy Awards, USA 2008
Best Documentary Feature
Winner
Best Documentary Feature
Winner
Academy Awards, USA 2006
Best Documentary Feature
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Nominee
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Winner
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Winner
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Winner
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Nominee
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Nominee
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Nominee
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Nominee
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Nominee
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
BAFTA Awards 2014
Best Documentary
Nominee
Best Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2010
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2008
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2005
Documentary
Nominee
Berlin International Film Festival 2016
Golden Berlin Bear
Nominee
Amnesty International Film Prize
Nominee
Moscow International Film Festival 2014
Best Film of the Documentary Competition
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree