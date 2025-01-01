Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
André Téchiné
Awards and nominations of André Téchiné
André Téchiné
Cannes Film Festival 1985
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2017
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2011
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Cannes Film Festival 2003
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1996
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1993
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1986
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1979
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2001
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2024
Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2016
Golden Berlin Bear
Nominee
Best Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2007
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2005
Golden Berlin Bear
Nominee
