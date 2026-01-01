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Kinoafisha
Persons
Michelangelo Antonioni
Awards
Awards and nominations of Michelangelo Antonioni
Michelangelo Antonioni
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Michelangelo Antonioni
Academy Awards, USA 1995
Honorary Award
Winner
Honorary Award
Winner
Academy Awards, USA 1967
Best Original Screenplay
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 1982
35th Anniversary Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1967
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1962
Jury Special Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1960
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1975
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1968
Outstanding British Film of the Year
Nominee
BAFTA Awards 1961
Best Film from any Source
Nominee
Venice Film Festival 1998
Pietro Bianchi Award
Winner
Venice Film Festival 1995
FIPRESCI Prize
Winner
Venice Film Festival 1983
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1980
AGIS Award
Winner
Venice Film Festival 1964
Golden Lion
Winner
Best Film
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Venice Film Festival 1955
Silver Lion
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1953
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1961
Golden Berlin Bear
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
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