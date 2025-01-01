Menu
Pupi Avati
Awards and nominations of Pupi Avati
Pupi Avati
Awards and nominations of Pupi Avati
Cannes Film Festival 2003
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1993
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1991
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2008
Little Golden Lion
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2005
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1992
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1986
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1984
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1983
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1998
Best Film
Nominee
