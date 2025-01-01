Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Pupi Avati Awards

Awards and nominations of Pupi Avati

Pupi Avati
Awards and nominations of Pupi Avati
Cannes Film Festival 2003 Cannes Film Festival 2003
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1993 Cannes Film Festival 1993
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1991 Cannes Film Festival 1991
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2008 Venice Film Festival 2008
Little Golden Lion
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2005 Venice Film Festival 2005
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1992 Venice Film Festival 1992
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1986 Venice Film Festival 1986
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1984 Venice Film Festival 1984
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1983 Venice Film Festival 1983
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1998 Berlin International Film Festival 1998
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more