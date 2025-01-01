Menu
Jimmy Fallon Awards

Awards and nominations of Jimmy Fallon

Jimmy Fallon
Awards and nominations of Jimmy Fallon
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Social TV Experience
Winner
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Variety Series
Nominee
 Outstanding Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Nonfiction
Winner
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Short Form Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Interactive Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
 Creative Achievement in Interactive Media
Nominee
 Outstanding Variety, Music Or Comedy Series
Nominee
