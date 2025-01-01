Menu
Kinoafisha Persons Fisher Stevens Awards

Awards and nominations of Fisher Stevens

Fisher Stevens
Awards and nominations of Fisher Stevens
Academy Awards, USA 2010 Academy Awards, USA 2010
Best Documentary Feature
Winner
Cannes Film Festival 2016 Cannes Film Festival 2016
Golden Eye
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024 Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2022 Screen Actors Guild Awards 2022
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Toronto International Film Festival 2016 Toronto International Film Festival 2016
Documentary
Nominee
