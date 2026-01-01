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Kinoafisha
Persons
István Szabó
Awards
Awards and nominations of István Szabó
István Szabó
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Filmography
Awards
Awards and nominations of István Szabó
Cannes Film Festival 1985
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1981
FIPRESCI Prize
Winner
Best Screenplay
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1963
Short Film
Winner
Cannes Film Festival 1988
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1977
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2001
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1986
Best Foreign Language Film
Winner
Best Foreign Language Film
Winner
Venice Film Festival 1991
Golden Lion
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2013
Lifetime Achievement Award
Winner
Moscow International Film Festival 2005
Lifetime Achievement Award
Winner
Berlin International Film Festival 1992
Special Jury Prize
Winner
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1980
Best Director
Winner
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Moscow International Film Festival 1967
Grand Prix
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2020
Best Film
Nominee
Moscow International Film Festival 2012
Golden St. George
Nominee
Moscow International Film Festival 2006
Golden St. George
Nominee
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