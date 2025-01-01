Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Kinoafisha
Persons
Eugene Levy
Awards
Awards and nominations of Eugene Levy
Eugene Levy
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Eugene Levy
Golden Globes, USA 2021
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Razzie Awards 2006
Worst Supporting Actor
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
