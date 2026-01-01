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Kinoafisha Persons Werner Herzog Awards

Awards and nominations of Werner Herzog

Werner Herzog
Awards and nominations of Werner Herzog
Academy Awards, USA 2009 Academy Awards, USA 2009
Best Documentary Feature
Nominee
 Best Documentary Feature
Nominee
Cannes Film Festival 1982 Cannes Film Festival 1982
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1975 Cannes Film Festival 1975
Competition
Winner
Grand Prize of the Jury
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2002 Cannes Film Festival 2002
Un Certain Regard Award
Nominee
 Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1984 Cannes Film Festival 1984
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1979 Cannes Film Festival 1979
Palme d'Or
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Non-Fiction Special
Nominee
 Outstanding Non-Fiction Special
Nominee
BAFTA Awards 1983 BAFTA Awards 1983
Best Foreign Language Film
Nominee
Venice Film Festival 2025 Venice Film Festival 2025
Golden Lion for Lifetime Achievement
Winner
Treatment of Issues Related to Environment
Winner
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 2009 Venice Film Festival 2009
Christopher D. Smithers Foundation Special Award
Winner
Golden Lion
Nominee
 Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2005 Venice Film Festival 2005
Parallel Sections
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1990 Venice Film Festival 1990
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Winner
Venice Film Festival 2001 Venice Film Festival 2001
Cinema of the Present - Lion of the Year
Nominee
Venice Film Festival 1991 Venice Film Festival 1991
Golden Lion
Nominee
Sundance Film Festival 2005 Sundance Film Festival 2005
Alfred P. Sloan Feature Film Prize
Winner
World Cinema - Documentary
Nominee
Berlin International Film Festival 1968 Berlin International Film Festival 1968
Special Prize
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2015 Berlin International Film Festival 2015
Golden Berlin Bear
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2005 Tallinn Black Nights Film Festival 2005
Grand Prize
Nominee
Berlin International Film Festival 1979 Berlin International Film Festival 1979
Golden Berlin Bear
Nominee
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