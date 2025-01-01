Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
James Marsh
Awards
Awards and nominations of James Marsh
James Marsh
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of James Marsh
Academy Awards, USA 2009
Best Documentary Feature
Winner
Best Documentary Feature
Winner
Cannes Film Festival 2005
Un Certain Regard Award
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 2015
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 2009
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
BAFTA Awards 2021
Single Documentary
Nominee
Single Documentary
Nominee
BAFTA Awards 2012
Best Documentary Film
Nominee
Best Documentary Film
Nominee
BAFTA Awards 2001
Huw Wheldon Award for Specialised Programme or Series (Arts, History, Religion and Science)
Nominee
Sundance Film Festival 2011
World Cinema - Documentary
Winner
World Cinema - Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2008
World Cinema - Documentary
Winner
World Cinema - Documentary
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Grand Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree