Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Kiyoshi Kurosawa Awards

Awards and nominations of Kiyoshi Kurosawa

Kiyoshi Kurosawa
Awards and nominations of Kiyoshi Kurosawa
Cannes Film Festival 2015 Cannes Film Festival 2015
Un Certain Regard - Directing Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2008 Cannes Film Festival 2008
Un Certain Regard Jury Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2001 Cannes Film Festival 2001
Un Certain Regard
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2017 Cannes Film Festival 2017
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2003 Cannes Film Festival 2003
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1999 Cannes Film Festival 1999
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Venice Film Festival 2020 Venice Film Festival 2020
Best Director
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1999 Venice Film Festival 1999
Cinema of the Present - Lion of the Year
Nominee
Toronto International Film Festival 2016 Toronto International Film Festival 2016
Platform Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more