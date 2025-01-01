Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Kiyoshi Kurosawa
Awards
Awards and nominations of Kiyoshi Kurosawa
Kiyoshi Kurosawa
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Kiyoshi Kurosawa
Cannes Film Festival 2015
Un Certain Regard - Directing Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2008
Un Certain Regard Jury Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2001
Un Certain Regard
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2017
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2003
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1999
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Venice Film Festival 2020
Best Director
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1999
Cinema of the Present - Lion of the Year
Nominee
Toronto International Film Festival 2016
Platform Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree