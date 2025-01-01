Menu
Kirill Serebrennikov Awards

Kirill Serebrennikov
Cannes Film Festival 2016 Cannes Film Festival 2016
François Chalais Award
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2024 Cannes Film Festival 2024
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2022 Cannes Film Festival 2022
Palme d'Or
Nominee
 Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2021 Cannes Film Festival 2021
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2018 Cannes Film Festival 2018
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2012 Venice Film Festival 2012
Golden Lion
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2016 Sochi Open Russian Film Festival 2016
Best Direction
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2006 Sochi Open Russian Film Festival 2006
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2008 Sochi Open Russian Film Festival 2008
Full-Length Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2006 Tallinn Black Nights Film Festival 2006
Grand Prize
Nominee
