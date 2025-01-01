Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Kirill Serebrennikov
Awards
Awards and nominations of Kirill Serebrennikov
Kirill Serebrennikov
About
Filmography
Photos
Awards
Awards and nominations of Kirill Serebrennikov
Cannes Film Festival 2016
François Chalais Award
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2024
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2022
Palme d'Or
Nominee
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2021
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2018
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2012
Golden Lion
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2016
Best Direction
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2006
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2008
Full-Length Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2006
Grand Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree