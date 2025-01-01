Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Adam McKay
Awards
Awards and nominations of Adam McKay
Adam McKay
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Adam McKay
Academy Awards, USA 2016
Best Adapted Screenplay
Winner
Best Adapted Screenplay
Winner
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2022
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2019
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 2022
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 2019
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 2016
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Special (Live)
Winner
Outstanding Variety Special (Live)
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
BAFTA Awards 2016
Best Screenplay (Adapted)
Winner
David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 2022
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 2019
Best Screenplay (Original)
Nominee
Razzie Awards 2006
Worst Screenplay
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree