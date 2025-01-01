Menu
Kinoafisha Persons Adam McKay Awards

Awards and nominations of Adam McKay

Adam McKay
Awards and nominations of Adam McKay
Academy Awards, USA 2016 Academy Awards, USA 2016
Best Adapted Screenplay
Winner
Best Adapted Screenplay
Winner
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2022 Academy Awards, USA 2022
Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2019 Academy Awards, USA 2019
Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Achievement in Directing
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 2022 Golden Globes, USA 2022
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 2019 Golden Globes, USA 2019
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
 Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 2016 Golden Globes, USA 2016
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
 Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Special (Live)
Winner
Outstanding Variety Special (Live)
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
BAFTA Awards 2016 BAFTA Awards 2016
Best Screenplay (Adapted)
Winner
David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 2022 BAFTA Awards 2022
Best Film
Nominee
 Best Film
Nominee
 Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 2019 BAFTA Awards 2019
Best Screenplay (Original)
Nominee
Razzie Awards 2006 Razzie Awards 2006
Worst Screenplay
Nominee
