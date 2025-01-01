Menu
Awards and nominations of Olympia Dukakis

Olympia Dukakis
Academy Awards, USA 1988 Academy Awards, USA 1988
Best Performance by an Actress in a Supporting Role
Winner
Golden Globes, USA 1988 Golden Globes, USA 1988
Best Actress in a Supporting Role - Motion Picture
Winner
Golden Globes, USA 1993 Golden Globes, USA 1993
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Nominee
BAFTA Awards 1994 BAFTA Awards 1994
Best Actress
Nominee
BAFTA Awards 1989 BAFTA Awards 1989
Best Supporting Actress
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1999 Screen Actors Guild Awards 1999
Outstanding Performance by a Female Actor in a TV Movie or Miniseries
Nominee
