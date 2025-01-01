Menu
Olympia Dukakis
Awards and nominations of Olympia Dukakis
Academy Awards, USA 1988
Best Performance by an Actress in a Supporting Role
Winner
Golden Globes, USA 1988
Best Actress in a Supporting Role - Motion Picture
Winner
Golden Globes, USA 1993
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Nominee
BAFTA Awards 1994
Best Actress
Nominee
BAFTA Awards 1989
Best Supporting Actress
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1999
Outstanding Performance by a Female Actor in a TV Movie or Miniseries
Nominee
