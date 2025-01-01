Menu
Awards and nominations of Michael Mann

Academy Awards, USA 2005 Academy Awards, USA 2005
Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Motion Picture of the Year
Nominee
Academy Awards, USA 2000 Academy Awards, USA 2000
Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Achievement in Directing
Nominee
 Best Adapted Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1981 Cannes Film Festival 1981
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2000 Golden Globes, USA 2000
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
 Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Miniseries
Winner
Outstanding Miniseries
Winner
Primetime Emmy Awards 1979 Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Winner
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Miniseries
Nominee
Primetime Emmy Awards 1985 Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2005 BAFTA Awards 2005
Best Film
Winner
Best Film
Winner
David Lean Award for Direction
Nominee
Venice Film Festival 2004 Venice Film Festival 2004
Future Film Festival Digital Award
Winner
Venice Film Festival 2023 Venice Film Festival 2023
Best Film
Nominee
