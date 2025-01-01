Menu
Mark Mylod
Awards and nominations of Mark Mylod
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 1998 BAFTA Awards 1998
Best Light Entertainment (Programme or Series)
Winner
BAFTA Awards 1997 BAFTA Awards 1997
Best Light Entertainment (Programme or Series)
Winner
Best Light Entertainment (Programme or Series)
Winner
Best Light Entertainment (Programme or Series)
Nominee
 Best Light Entertainment (Programme or Series)
Nominee
BAFTA Awards 1999 BAFTA Awards 1999
Best Comedy (Programme or Series)
Nominee
 Best Comedy (Programme or Series)
Nominee
BAFTA Awards 1996 BAFTA Awards 1996
Best Light Entertainment (Programme or Series)
Nominee
 Best Light Entertainment (Programme or Series)
Nominee
