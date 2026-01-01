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Kinoafisha
Persons
Robert Zemeckis
Awards
Awards and nominations of Robert Zemeckis
Robert Zemeckis
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Awards
Awards and nominations of Robert Zemeckis
Academy Awards, USA 1995
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1986
Best Original Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 1995
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 1986
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
BAFTA Awards 2005
Best Feature Film
Nominee
Best Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 1995
Best Film
Nominee
David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 1986
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
Venice Film Festival 1988
Children and Cinema Award - Special Mention
Winner
Venice Film Festival 1985
Young Venice Award - Special Mention
Winner
Razzie Awards 2023
Worst Director
Nominee
Worst Screenplay
Nominee
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