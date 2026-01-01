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Kinoafisha Persons Robert Zemeckis Awards

Awards and nominations of Robert Zemeckis

Robert Zemeckis
Awards and nominations of Robert Zemeckis
Academy Awards, USA 1995 Academy Awards, USA 1995
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1986 Academy Awards, USA 1986
Best Original Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 1995 Golden Globes, USA 1995
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 1986 Golden Globes, USA 1986
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
 Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
BAFTA Awards 2005 BAFTA Awards 2005
Best Feature Film
Nominee
 Best Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 1995 BAFTA Awards 1995
Best Film
Nominee
 David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 1986 BAFTA Awards 1986
Best Film
Nominee
 Best Film
Nominee
 Best Screenplay (Original)
Nominee
Venice Film Festival 1988 Venice Film Festival 1988
Children and Cinema Award - Special Mention
Winner
Venice Film Festival 1985 Venice Film Festival 1985
Young Venice Award - Special Mention
Winner
Razzie Awards 2023 Razzie Awards 2023
Worst Director
Nominee
 Worst Screenplay
Nominee
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