Persons
Tom Hooper
Tom Hooper
Awards and nominations of Tom Hooper
Academy Awards, USA 2011
Best Achievement in Directing
Winner
Golden Globes, USA 2011
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 2011
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 2016
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2013
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2007
Single Drama
Nominee
Single Drama
Nominee
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 2004
Best Drama Serial
Nominee
Best Drama Serial
Nominee
Venice Film Festival 2015
Queer Lion
Winner
Golden Lion
Nominee
Razzie Awards 2020
Worst Picture
Winner
Worst Picture
Winner
Worst Director
Winner
Worst Screenplay
Winner
Worst Screenplay
Winner
Toronto International Film Festival 2010
People's Choice Award
Winner
