Том Хупер
Награды
Награды и номинации Том Хупер
Tom Hooper
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Том Хупер
Оскар 2011
Лучшая режиссура
Победитель
Золотой глобус 2011
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
BAFTA 2011
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Best Director
Номинант
BAFTA 2016
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA 2013
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Best Director
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Best Drama Serial
Номинант
Best Drama Serial
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2015
Квир-лев
Победитель
Golden Lion
Номинант
Золотая малина 2020
Худший фильм
Победитель
Худший фильм
Победитель
Худший режиссер
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2010
Приз зрительских симпатий
Победитель
